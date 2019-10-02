Красноярские власти рассчитывают сохранить прежнее финансирование экономического форума

КРАСНОЯРСК, 2 октября. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассчитывают, что финансирование экономического форума в краевом центре, от проведения которого решило отказаться правительство России, из-за чего он будет переформатирован в региональную площадку, сохранится на прежнем уровне. Об этом сообщил журналистам министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.

"Существенно меньше (бюджет на организацию форума - прим. ТАСС) - точно нет. Во всяком случае, Красноярский край свое участие планирует на этом же уровне. Финансирования из федерального бюджета никогда не было", - сказал Васильев.

Он добавил, что вложения со стороны частных спонсоров "прогнозировать сложно". "Но мы надеемся, что сохранится на прежнем уровне", - отметил министр.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов заявил ТАСС, что федеральное правительство решило отказаться от проведения Красноярского экономического форума (КЭФ). Вместо него планируется проводить форум нацпроектов, который пройдет в 2020 году в Казани, а в 2021 году - в Нижнем Новгороде. Власти региона заявили, что форум сохранится как сибирская площадка. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил журналистам, что региональные власти давно выступали за изменение формата КЭФ, в 2020 году его посвятят развитию сибирских регионов.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал около 700 участников. В разные годы он был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста. В 2008 году форум посещал в статусе главы правительства РФ Дмитрий Медведев, а в 2012 году - также будучи премьер-министром - Владимир Путин.