На Алтае фура врезалась в здание после столкновения с легковушкой

БАРНАУЛ, 2 октября. /ТАСС/. ДТП с участием легкового автомобиля и грузовой фуры произошло в Тальменском районе Алтайского края в среду. По предварительным данным, погибли два человека, находившихся в легковом авто, а фура врезалась в здание, которое загорелось, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, около 14:00 (10:00 мск) на 152-м километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе произошло ДТП. Водитель, управляя автомобилем Scania, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Raum. Водитель легкового автомобиля и пассажир от полученных травм погибли на месте, пострадал водитель грузового автомобиля", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате столкновения с Toyota грузовой автомобиль врезался в здание у трассы и загорелся. Огонь перекинулся на здание. Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, здание двухэтажное, неэксплуатируемое, ранее там было кафе. Площадь пожара составила около 150 кв. метров.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.