Молодежный военно-патриотический парк в Новосибирске создадут к 2021 году

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Военно-патриотический парк для молодежи будет создан в Новосибирске к 2021 году, для реализации первого этапа проекта потребуется от 70 млн до 125 млн рублей, сообщил журналистам в среду в пресс-центре ТАСС начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата региона Евгений Краев.

Президент РФ Владимир Путин поручил главам субъектов РФ проработать формирование на своей территории военно-патриотических парков для молодежи "Авангард", которые должны побудить детей интересоваться военной службой. Первый в стране парк "Авангард" будет создан в Московской области до конца 2019 года.

"Принято решение [о создании парка "Авангард"] на территории Новосибирской области. Сейчас в качестве основной площадки выбран оздоровительный центр, который структурно относится к Сибирскому кадетскому корпусу в Новосибирске. Спланированы сроки ремонта и наполнения помещений. Работы будут идти в три этапа в течение 2020-2021 годов", - сказал Краев.

По его словам, для выполнения первого этапа проекта, в который включены ремонт помещений и создание необходимой инфраструктуры парка, потребуется от 70 млн до 125 млн рублей.

"Парк будет представлять собой детский лагерь круглогодичного содержания. Помещения, которые предполагается использовать, смогут разместить от 180 до 240 человек за смену.", - добавил Краев.