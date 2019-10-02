В Новосибирской области планируют собрать в ходе уборочной кампании 2,5 млн т зерна

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новосибирская область соберет в результате уборочной кампании 2,5 млн тонн зерна, что подтверждает прогноз по валовому сбору. Такой объем сбора позволит обеспечить потребности региона и отправить на экспорт 800 тыс. тонн зерна, сообщил на заседании правительства РФ, посвященном предварительным итогам уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2019 году, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Промежуточные итоги уборочной подтверждают прогноз по валовому сбору - 2,5 млн тонн зерна в весе после доработки. Этот объем позволит обеспечить внутренние потребности Новосибирской области и направить на свободную реализацию около 800 тысяч тонн зерна", - сказал Травников.

По его словам, на сегодняшний день обмолочено более 98,5% уборочных площадей зерновых культур, что составляет 1,3 млн га. Валовый сбор зерна составил 2,4 млн тонн, что примерно равно уровню прошлого года. Закончить уборочную планируется к концу текущей недели.

"Вопросы наиболее эффективной реализации профицита зерна мы обсудили с федеральными зернотрейдерами - руководством "Торгового дома "Содружество", "Объединенной зерновой компанией", "ОЗК Юг". Мы договорились о заключении с сельхозтоваропроизводителями долгосрочных контрактов на поставку зерна", - отметил губернатор.

Будущие перспективные рынки сбыта, по его словам, находятся на востоке и юго-востоке континента. Он подчеркнул, что для увеличения экспортного потенциала Сибирского федерального округа целесообразно было бы строительство зерновых терминалов на Дальнем Востоке.

В 2018 году при сборе зерновых на площади 97,3% было обмолочено 1,3 млн га, валовой сбор в первоначальном весе составил 2,6 млн тонн.