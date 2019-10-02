Проверка выявила нарушения в новосибирском приюте, где дети жаловались на недоедание

"В ходе проверки выявлены нарушения по питанию детей в данном приюте, вопросы есть и к материально-техническому обеспечению данного приюта, поэтому подготовлено предписание в адрес главы Чановского района, потому что приют находится на муниципальном обеспечении. Помимо этого, мы обратились в институт гигиены, чтобы они еще раз проанализировали питание детей в данном приюте, именно его калорийность, количество граммов с учетом возраста", - сказала Болтенко.

НОВОСИБИРСК, 2 октября. /ТАСС/. Представители аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области во время проверки выявили нарушения в питании детей в Блюдчанском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, воспитанники которого жаловались на недоедание. Об этом ТАСС в среду сообщила детский омбудсмен в регионе Надежда Болтенко.

Она добавила, что планируется совершить выезды во все приюты и социальные центры Новосибирской области, где находятся дети. В ближайшие дни, по словам Болтенко, информацию о работе учреждения представит Роспотребнадзор.

По сообщениям местных СМИ, дети из Блюдчанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних жаловались на постоянное недоедание, маленькие порции и некачественную пищу, которой, по утверждениям воспитанников приюта, кормят собак. Кроме того, в выходной день дети оставались без лекарств: препараты от боли и жара хранятся в отдельном кабинете, который запирают на выходные. По информации СМИ, такая ситуация наблюдается уже год.

В понедельник рабочая комиссия в составе сотрудников Министерства труда и социального развития Новосибирской области и представителей аппарата детского омбудсмена проводила выездную проверку. В пресс-службе регионального министерства в среду сообщили ТАСС, что проверка продолжается, ее результаты будут представлены позже. В понедельник также сообщалось, что прокуратура Чановского района региона организовала проверку в учреждении.

В стационарном отделении Блюдчанского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних находятся около ста детей из неблагополучных семей в возрасте от трех до 18 лет. Учреждение оказывает социальную, правовую, психолого-медико-педагогическую помощь.