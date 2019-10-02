Омский аэропорт в 2019 году откроет рейсы по восьми новым направлениям

ОМСК, 2 октября. /ТАСС/. Аэропорт Омск-Центральный откроет в предстоящем осенне-зимнем сезоне восемь новых направлений - в Челябинск, Тюмень, Барнаул, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Ноябрьск, Горно-Алтайск и Нижневартовск. Об этом сообщается в среду на сайте правительства Омской области.

"Правительство Омской области, являясь основным акционером аэропорта "Омск-Центральный", ставит задачу в соответствии с федеральным проектом развития региональных аэропортов и маршрутов уже в 2022 году довести пассажиропоток до 1,7 миллиона человек. В предстоящем осенне-зимнем сезоне открываются такие новые направления, как Челябинск, Тюмень, Барнаул, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, Ноябрьск, Горно-Алтайск, Нижневартовск", - говорится в сообщении.

В Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области ТАСС пояснили, что по трем направлениям - в Челябинск, Горно-Алтайск и Новокузнецк - рейсы из Омска никогда не выполнялись. "Рейсы в Челябинск и Горно-Алтайск будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ-Аэро", в Барнаул, Тюмень и Новокузнецк - Utair. Сейчас все эти пять маршрутов будут субсидироваться [правительством региона]", - сказал представитель министерства.

Рейс из Омска в Ростов-на-Дону будет выполнять авиакомпания "Азимут", сообщали ранее в авиакомпании. Какие авиакомпании будут работать на направлениях в Ноябрьск и Нижневартовск, в омском Минстройтрансе не уточнили.

Омский аэропорт также увеличит частоту рейсов по уже существующим направлениям в Самару, Казань, Сургут, Ханты-Мансийск и Екатеринбург. "Это свидетельствует о том, что рейсы востребованы как пассажирами, так и авиакомпаниями", - подчеркнули в пресс-службе.

В правительстве отметили, что пассажиропоток омского аэропорта составил в 2018 году 1,1 млн человек, ожидается, что в этом году он достигнет почти 1,4 млн пассажиров. "Темпы роста пассажиропотока [из Омска] значительно опережают среднеотраслевые параметры за счет увеличения региональных маршрутов", - отмечает пресс-служба.