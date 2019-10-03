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Два человек погибли при сооружении колодца в Новосибирской области

Инцидент произошел в селе Боровое в Новосибирском районе

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Двое рабочих погибли при сооружении колодца в ночь на четверг в селе Боровое в Новосибирском районе, сообщили ТАСС в ЕДДС Новосибирского района.

"В Боровом два человека делали колодец, заливали в яму кислоту, чтобы растворить грунт. Один спустился вниз, начал делать какую-то работу и почувствовал себя плохо, второй полез его выручать, в результате оба погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в данном случае причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.

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