Движение двух поездов задержано в Восточной Сибири из-за схода вагона

ТАСС, 3 октября. Задержка пассажирского поезда №361 "Наушки - Иркутск" и пригородного поезда №6333 "Слюдянка - Черемхово" произошла на Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) из-за схода вагона с крупнотоннажными контейнерами, сообщается в четверг на сайте ВСЖД.

"Сегодня, 3 октября 2019 года, в 01:30 местного времени (20:30 мск среды) на участке Ангасолка - Слюдянка Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 2-х колесных пар вагона с крупнотоннажными контейнерами... ожидаются задержки пассажирского поезда №361 "Наушки - Иркутск" и пригородного поезда№ 6333 "Слюдянка - Черемхово", - говорится в сообщении.

Сообщатся, что соседний путь не пострадал. На место происшествия выехали два восстановительных поезда.

"Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - уточнили в сообщении. Причины происшествия выясняет оперативная комиссия ВСЖД.