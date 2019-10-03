Прокуратура выявила нарушения в сфере лесовосстановления в лесничестве Иркутской области

ИРКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области выявила нарушения законодательства в Аларском лесничестве. В частности, объемы воспроизводства лесов несоразмерны масштабам вырубок, а на 37 участках нелегальной заготовки древесины лесовосстановление вообще не планировалось, сообщается в четверг на сайте областной прокуратуры.

"На 37 лесных участках Аларского лесничества общей площади 54,6 га, пройденных незаконными рубками в 2016-2017 годах, разрешительные документы не выдавались <…> Государственных заданий ОГАУ "Лесхоз Иркутской области" по лесовосстановлению вышеуказанных лесных участков не проводилось и не планировалось их проводить. Кроме того, ОГАУ "Лесхоз Иркутской области" в 2018-2019 годах запроектировано и осуществлено лесовосстановление на площадях по 10 га за каждый год, что несоразмерно площадям (107 га), пройденных рубками в рамках государственных заданий в 2017-2018 годах", - говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представления в региональное Министерство лесного комплекса и Черемховский филиал лесхоза Иркутской области об устранении нарушений.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. По данным Генпрокуратуры, на регион приходится около половины нелегальных рубок в России. Кроме того, ежегодно большие площади тайги уничтожаются пожарами.