На погашение долгов за отопление в Новосибирской области выделят более 1,2 млрд руб.

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Новосибирской области внесло поправки в региональный бюджет на 2019, 2020 и 2021 годы. В соответствии с ними на погашение долгов при подготовке к отопительному сезону в муниципалитетах региона планируется выделить более 1,2 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов.

"Цена сегодняшних поправок в бюджет на период 2019, 2020 и 2021 годов [составляет] 2,5 млрд рублей. Более половины этой суммы будет направлена муниципалитетам для подготовки к зиме, а вернее говоря, чтобы рассчитаться с долгами по поставленному топливу, энергоресурсам", - сказал он.

По словам Морозова, это затронет почти все муниципалитеты Новосибирской области. При закупке угля и подготовке к зиме все они брали кредиты, выделяемые средства пойдут в том числе на погашения этих займов.

Кроме того, поправки предполагают выделение 800 млн рублей на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы. В данном случае речь идет об образовании и здравоохранении. Также благодаря поправкам будут выделены средства на строительство крупных спортивных сооружений в регионе - волейбольного центра и ледового дворца спорта.

Отопительный сезон в Новосибирске начался 25 сентября, когда была организована подача тепла на объекты социального значения - в школы и больницы. С 30 сентября началось подключение жилого фонда. По данным Сибирской генерирующей компании (СГК), на 1 октября 30% многоквартирных домов Новосибирска получили тепло, полностью жилой фонд планируется подключить до 7 октября.