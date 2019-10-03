Заксобрание Красноярского края утвердило председателя счетной палаты региона

11 июля депутаты Законодательного собрания края в регионе отправили в отставку тогдашнего председателя Татьяну Давыденко, занимавшую этот пост с 2011 года. Рассмотрение этого вопроса проходило в закрытом для прессы режиме. Ранее Давыденко сделала несколько заявлений о хищениях в лесной отрасли края. Кандидатура Воропаева была внесена губернатором региона Александром Уссом совместно со спикером краевого заксобрания Дмитрием Свиридовым.

"Число голосов, поданных за назначение Дмитрия Владимировича Воропаева председателем Счетной палаты Красноярского края - 31, против подано пять голосов", - сообщил итоги голосования председатель счетной комиссии по выборам председателя, депутат краевого парламента Виктор Кардашов. Спикер заксобрания Свиридов добавил, что Воропаев назначен на пост председателя счетной палаты.

Воропаев был единственным кандидатом на этот пост. Правом на выдвижение кандидатов на пост председателя обладают губернатор, спикер краевого парламента, председатели комитетов и группы депутатов заксобрания (не менее трети от списочного состава).

Скандал начался с интервью

Предыдущий председатель счетной палаты Давыденко в июне в интервью журналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей в связи с этим угрозах. Позднее, выступая на сессии заксобрания региона, Давыденко заявила, что инвесторы не вложили порядка 50% средств в приоритетные инвестиционные проекты в лесной отрасли, также аудиторы обнаружили нарушения при лесозаготовках и нелегальный вывоз леса.

Представители краевых властей не согласились с выводами, сделанными аудиторами, а председатель правительства края Юрий Лапшин заявил, что в основе выводов председателя счетной палаты лежит личный интерес.

Ряд СМИ после этого распространил информацию о том, что ежегодно объем хищений в лесной отрасли края достигает 45 млрд рублей. Губернатор опроверг эту информацию, сообщив, что данная цифра - это выручка предприятий от легального экспорта леса.

О новом председателе

Воропаев родился 12 мая 1978 года, закончил Красноярский государственный университет по специальности "финансы и кредит". В 2000-2002 работал в региональном отделении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, главном финансовом управлении краевой администрации. С 2002 по 2003 годы - главный инспектор счетной палаты региона. С 2003 по 2005 годы и. о. начальника краевой счетной палаты, а с 2005 года занимает должность аудитора этого же органа.