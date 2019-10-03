В Туве нашли потерявшегося в тайге подростка

ТАСС, 3 октября. Потерявшийся в тувинской тайге 29 сентября во время сбора кедровых орехов мальчик, которого искали с привлечением авиации, был найден в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Тувы.

"Мальчик нашелся в 5 км от населенного пункта", - сообщили там.

Как рассказали в ГУ МЧС по Республике Тыва, ребенок находится в тяжелом состоянии. "Для доставки его в республиканскую центральную больницу из Кызыла готовится для вылета санавиация. У него переохлаждение", - сообщили в пресс-службе управления.

Глава республики Шолбан Кара-оол призвал власти обеспечить безопасность сборщиков дикоросов. "Председателей администраций еще раз призываю обеспечить организованный выход в тайгу для сбора дикоросов, провести разъяснительную работу о важности регистрировать свой выход в тайгу в органах местного самоуправления", - написал руководитель региона на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Как искали ребенка

Как уточнили ТАСС в пресс-службе СК, "в результате широкомасштабных поисковых мероприятий под руководством руководителя следственного управления СК России по Республике Тыва мальчик обнаружен в 5 километрах от избушки, от которой ребенок самостоятельно выдвинулся в сторону села, под лиственницей". "В настоящее время решается вопрос о скорейшей транспортировке ребенка в населенный пункт, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь", - добавили в СК.

Следователи с кинологами осмотрели избушку, из которой мальчик ушел по направлению к селу. В 3-4 километрах от избушки найден мешок с кедровыми орехами, предположительно оставленный ребенком. Поисковая группа была усилена, также следователи допросили родственников, учащихся, преподавательский состав школы, чтобы получить характеристику ребенка и предугадать его возможные действия, так как из показаний отца следует, что мальчик знает местность с детства и хорошо ориентируется на ней.

В поисках были задействованы более 150 человек. Также применялись квадрокоптер, спутниковая радиосвязь, автомобили повышенной проходимости. Поиски были осложнены густым трудно проходимым хвойным лесом, а также наличием диких зверей.

В новость были внесены изменения (9:17 мск) - добавлена информация о состоянии ребенка.