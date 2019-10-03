Власти Кузбасса планируют перевести общественный транспорт на газомоторное топливо

КЕМЕРОВО, 3 октября. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены перевести общественный транспорт региона на газомоторное топливо, чтобы уменьшить объемы выброса выхлопных газов в атмосферу. Первые поставки 200 новых автобусов различных отечественных марок состоятся в этом и следующем году, сообщил журналистам в четверг губернатор Сергей Цивилев.

"У нас [заключены] контракты на 151 машину, 90 машин уже пришло, оставшиеся подойдут до марта [следующего года], еще 50 машин мы заказали к чемпионату "Ворлдскиллс" (Финал национального чемпионата "Молодые профессионалы" (Worldskills) в 2020 году пройдет в Новокузнецке - прим. ТАСС.), это машины нескольких марок российского производства. <…> Мы переходим на газомоторное топливо, эта партия полностью на газовом топливе, это очень важно для нашей экологии", - сказал Цивилев.

Причиной масштабного обновления общественного транспорта в регионе стала высокая степень его износа - до 90%. Большая часть машин не подлежат ремонту и нуждаются в замене. Власти намеренно приняли решение закупить первую партию новых автобусов на газомоторном топливе от разных производителей, чтобы оценить их удобство и пассажиров и надежность в эксплуатации.

"200 автобусов - это режим тестирования, как только мы его закончим, мы заключим большой договор с одним производителем минимум лет на пять и подпишем, что будем приобретать условно в год 300 или 400 машин", - заключил Цивилев.

Как пояснили ТАСС в областном департаменте транспорта, общий автопарк трамваев автобусов и троллейбусов в области на сегодня насчитывает почти 1,7 тыс. единиц, из них на газомоторном топливе - чуть менее 140 машин. Параллельно с расширением парка экологичного транспорта будет расширяться и сеть газозаправочных станций в регионе. Сейчас, по словам Цивилева, таких заправок в Кузбассе восемь, пять из них расположены в Новокузнецке, две - в Кемерове и еще одна - в Юрге. Чтобы избежать скопления очередей, в течение двух лет планирует открыть еще не менее шести газозаправочных станций.