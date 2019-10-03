Сотрудники новосибирского филиала РАНХиГС пожаловались на уровень оплаты своего труда

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Работники Сибирского института управления (СИУ) - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) написали открытое обращение для СМИ, в котором высказывают недовольство работой директора института Сергея Сверчкова из-за крайне низкой, по их мнению, стоимости преподавательского часа, а также обращают внимание на тот факт, что Сверчков вынес в публичную плоскость корпоративный конфликт, исказив при этом информацию о зарплатах коллег. Об этом ТАСС сообщила председатель профсоюзного комитета работников института Галина Плясуля.

По данным авторов обращения, члены переговорной комиссии, представляющие интересы работников Сибирского института управления - филиала РАНХиГС, направили письмо ректору академии Владимиру Мау, в котором сообщили о сложившихся проблемах в сфере оплаты труда и социальной поддержки работников института. Как отмечается, обратившиеся рассчитывали на то, что руководство головного вуза "поможет организовать конструктивный диалог с директором СИУ - С. Р. Сверчковым". При этом Сергей Сверчков дал интервью одному из телеканалов, в котором, по мнению сотрудников, исказил информацию о стоимости часа преподавательского труда и о размере заработной платы большинства преподавателей.

"Сверчков говорит в эфир, делая акцент на средней зарплате работников, но это не отражает реальную ситуацию в институте. И мы писали ему, что эта зарплата достигается за счет высокой интенсивности труда, от которой преподаватели уже устали", - рассказала ТАСС Галина Плясуля.

Она уточнила, что распределение доходов института рассматривается в плане финансово-хозяйственной деятельности и утверждается ученым советом. При этом, по словам Плясули, ученым советом такая работа совершается формально, разрабатывает план администрация, подписывает план директор.

"Федеральное бюджетирование в наших доходах составляет всего 18%, а все остальное - это внебюджетная деятельность, обучение студентов на коммерческой основе. Переговоры [о повышении оплаты] мы ведем больше двух лет. Мы зарабатываем тем, что берем на себя дополнительные часы. <…> Мы обращаемся, чтобы повысили стоимость часа преподавательского труда, потому то она у нас крайне низкая. У вузов Новосибирска она у доцента составляет в среднем составляет 330 рублей, а у нас она пока 210. Мы работаем много и зарабатываем только за счет большого объема выполненной работы, а высокая интенсивность труда влияет на качество образовательного процесса", - пояснила позицию обратившихся Плясуля.

В обращении отмечается, что авторы письма представляют позицию большинства коллектива института. Получить оперативно комментарий у директора института Сергея Сверчкова не удалось.

Об институте

Сибирский институт управления (СИУ) РАНХиГС - осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. В структуре СИУ РАНХиГС - 5 факультетов, 16 кафедр, аспирантура. В институте обучается около 9 тыс. студентов, из них почти 3,2 тыс. - на очной форме обучения.