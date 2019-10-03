Больница Новоалтайска, где закрыли роддом, продолжит принимать экстренные роды

БАРНАУЛ, 3 октября. /ТАСС/. Центральная городская больница (ЦГБ) в городе-спутнике Барнаула Новоалтайске с населением 75 тыс. человек, где приостановили работу единственного в городе родильного отделения, продолжит принимать экстренные роды. Об этом в четверг сообщил журналистам главный врач больницы Константин Федорюк.

Ранее пресс-служба Минздрава края сообщала ТАСС о том, что единственное родильное отделение Новоалтайска планируют сократить в связи с отсутствием специалистов и уменьшением количества родов в городе, даже в условиях обслуживания близлежащих районов. Так, по данным Минздрава, в 2018 году в Новоалтайском отделении родились 379 детей, а в 2019 году - 114.

"Деятельность родильного отделения приостановлена с 1 октября, это связано с кадровым дефицитом. <…> На сегодня при таком [низком] количестве родов созданы на территории нашего корпуса такие условия родоразрешения, которые максимально сократят время. Там круглосуточно служба анастезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов и гинекологическое отделение. <…> Скорая помощь при доставке сюда в экстренных ситуациях предупреждает приемное отделение, возле него родзал <…>, будет оцениваться состояние женщины и приниматься решение, здесь она будет родоразрешаться или там [в Барнауле]", - сказал Федорюк.

Как пояснили ТАСС в Минздраве региона, родильное отделение, работа которого приостановлена, находилось в отдельно стоящем здании не территории горбольницы. Главврач подчеркнул, что на данный момент в отсутствии взаимозаменяемых кадров содержать это здание нецелесообразно, там некому дежурить. Так, по его словам, на содержание здания и штата за 9 месяцев было направлено около 11 млн рублей, из которых 7,8 млн было направлено на оплату работы сотрудников, а за работу с родами по реестру медучреждение получило лишь 1,2 млн рублей. Также он привел в пример ситуацию, когда ночью в это здание могут привезти роженицу, и для ее обследования необходимо будет вызвать специалистов с постов из основного здания ЦГБ.

"Здесь [в здании родильного отделения] рожать нецелесообразно даже по времени - время, чтобы собраться всему персоналу - бригаде больше, чем время доезда до "Дара" [краевой перинатальный центр] или любого роддома Барнаула. <…> С экономической точки зрения содержать 2,6 тыс. кв. метров для 4 родов в месяц абсолютно нецелесообразно", - пояснил главврач.

На сегодня персоналом роддома доукомплектована женская консультация. Как сообщали ранее в пресс-службе регионального Минздрава, всем медицинским работникам предложено трудоустройство в другие отделения больницы и переобучение за счет медицинской организации. Новоалтайск является территорией опережающего развития, градообразующее предприятие моногорода - завод "Алтайвагон". Население города составляет порядка 75 тыс. человек.