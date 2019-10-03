Мэр Новосибирска сообщил, что информация об отравлении школьников не подтвердилась

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Информация о пищевом отравлении учащихся в столовой школы № 167 в Октябрьском районе Новосибирска, которая сейчас проверяется надзорными органами, не получила подтверждения, столовая продолжила работу, сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее по факту отравления детей в школе № 167 Октябрьского района Новосибирска районная прокуратура организовала проверку. Местные СМИ сообщили о шести пятиклассниках, которые почувствовали себя плохо после завтрака в школьной столовой. После этого СУ СК по Новосибирской области начало проверку по факту отравления. Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщал, что Роспотребнадзор приостановил деятельность столовой школы на время проверки.

"Сначала была информация по четырем школьникам, затем по шести. Потом выяснилось, что два учащихся решили воспользоваться случаем об отравлении, чтобы не посещать школу. По четырем школьникам, по нашим сведениям, случай пищевого отравления пока не подтверждается. Столовая продолжает работать в том же режиме. Надзорные органы провели очень тщательное исследование, пока нет оснований для того, чтобы принимать административные меры", - сказал Локоть.