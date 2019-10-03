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Меняйло назвал Кузбасс лидером среди регионов СФО по объемам строительства новых объектов

Полпред президента в Сибирском федеральном округе привел в качестве примеров строительство волейбольного центра, ледового дворца, президентского кадетского училища
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© Мария Пименова/ТАСС

КЕМЕРОВО, 3 октября. /ТАСС/. Кемеровская область лидирует среди регионов Сибири по объемам строительства новых социально значимых объектов на своей территории, сообщил в четверг журналистам полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в ходе рабочего визита в Кемерово.

"Ни в одном регионе Сибирского федерального округа такого объема строительства таких [социально значимых] объектов кроме Кузбасса [нет]. Не беру [в сравнение] универсиаду [в Красноярске], это специфические вещи. Здесь [в Кузбассе] и волейбольный центр, и ледовый дворец, аналогов которому не будет по проекту, культурный комплекс, президентское кадетское училище. Это хорошая позиция для улучшения качества жизни людей", - сказал Меняйло.

Он также отметил, что опыт строительства в Кузбассе в ходе рабочих совещаний приводит в пример губернаторам других сибирских регионов.

Во время визита в Кузбасс в четверг полпред осмотрел строительную площадку здания будущего кассационного суда в Кемерове, которое планируется сдать в эксплуатацию к августу 2020 года. Она находится в самом центре города рядом с площадкой под будущий культурный кластер и площадью торжеств. Здесь же уже началось строительство ледового дворца и волейбольной арены на 6 тыс. зрителей. Власти региона намерены сдать все эти объекты к 2021 году, когда будет отмечаться 300-летие с начала промышленного освоения Кузбасса.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичКемеровская область
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