В Красноярском крае создадут региональный фонд помощи обманутым дольщикам

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Региональный фонд защиты прав дольщиков создадут в Красноярском крае в течение месяца, сообщил в четверг краевой министр строительства Сергей Козупица на сессии Законодательного собрания региона.

Летом 2019 года субъекты РФ получили право создавать региональные фонды защиты прав дольщиков, которые станут партнерами федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующие изменения были внесены изменения в федеральное законодательство 27 июня. Средства фондов пойдут на завершение строительства проблемных объектов.

"Создание фонда позволит задействовать механизм решения проблем дольщиков с использованием бюджетных средств всех уровней. С федеральным фондом согласован конечный срок регистрации региональной организации - 4 ноября. В ближайшее время также будет принято решение о том, кто возглавит этот фонд", - сказал Козупица во время обсуждения законопроекта "О Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Красноярского края".

Депутаты поддержали законопроект о создании фонда в двух чтениях.

По словам Козупицы, фонд формируется правительством Красноярского края и будет финансироваться через Федеральный фонд защиты прав дольщиков за счет взносов из федерального и регионального бюджетов. Кроме достройки жилья, фонд сможет заниматься завершением строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры - детских садов, поликлиник, дорог, коммунальных коммуникаций. На 2019 год в краевом бюджете на деятельность фонда предусмотрено 621 млн рублей. Это четвертая часть средств, остальное выделяет федеральный бюджет.

По словам министра, всего на решение проблем обманутых дольщиков, которых в крае более 2 тыс., необходимо 5,8 млрд рублей.