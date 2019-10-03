Ребенка, найденного в тувинской тайге, доставили в республиканскую больницу

КРАСНОЯРСК, 3 октября. /ТАСС/. Ребенка, которого около четырех суток искали в тайге на востоке Тувы, вертолетом санитарной авиации доставили в Кызыл в республиканскую больницу №1. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Минздраве республики.

"Ребенка доставили. Сейчас идет процедура госпитализации, обследование", - сообщили в министерстве.

29 сентября в таежной местности в месте Хор Арка, в 20 километрах от села Ий Тоджинского района 12-летний мальчик с отцом и знакомыми собирали кедровые орехи. До обеда ребенок со стоянки пешком направился в сторону села. Около 14:00 родители обнаружили пропажу ребенка, и местные жители организовали самостоятельные поиски, которые не дали результата. По поручению главы СК Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мальчика по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

После осмотра с привлечением кинологов избушки, из которой мальчик ушел по направлению к селу, в 3-4 километрах от избушки найден мешок с кедровыми орехами. Поисковую группу усилили, всего в поисках были задействованы более 150 человек. Также применялись квадрокоптер, спутниковая радиосвязь, автомобили повышенной проходимости. Местность отличает густой трудно проходимый хвойный лесом и присутствием диких зверей.

Как сообщили ТАСС в региональном МВД и федеральном СК, мальчик был найден под лиственницей в 5 км от избушки.