Глава новосибирского филиала РАНХиГС не согласился с жалобами на зарплаты в институте

НОВОСИБИРСК, 3 октября. /ТАСС/. Директор Сибирского института управления (СИУ) - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Сергей Сверчков, на которого сотрудники института пожаловались ректору академии из-за низких зарплат в учреждении, считает, что оплата работников института одна из самых высоких в Новосибирске, а нагрузка сопоставима с другими вузами города. Об этом Сверчков сообщил ТАСС в четверг.

Работники Сибирского института управления - филиала РАНХиГС написали открытое обращение для СМИ, в котором высказывали недовольство работой директора института Сергея Сверчкова из-за крайне низкой, по их мнению, стоимости преподавательского часа, а также обращали внимание на высокую нагрузку, которую вынуждены брать преподаватели, чтобы обеспечить себе приемлемый доход. Недовольство части коллектива вызвал и тот факт, что Сверчков вынес в публичную плоскость корпоративный конфликт, исказив при этом информацию о зарплатах коллег. По данным авторов обращения, члены переговорной комиссии, представляющие интересы работников института, также направили письмо ректору академии Владимиру Мау, в котором сообщили о сложившихся проблемах в сфере оплаты труда и социальной поддержки работников института.

"Средняя заработная плата преподавателей в институте более 65 тыс. рублей в месяц, она является одной из самых высоких среди вузов Новосибирска. Средняя стоимость одного часа преподавателя, выполняющего работу на условиях почасовой оплаты, составляет от 150 до 1 тыс. рублей в час в зависимости от квалификации преподавателя. Тысяча рублей - самый высокий показатель среди вузов Новосибирска", - сообщил ТАСС Сверчков.

При этом, по его словам, зарплаты и оклад преподавателя института не зависят от стоимости часа, а складываются из многих факторов, в том числе, квалификации специалиста. Сверчков также опроверг информацию о высокой нагрузке преподавателей, уточнив, что в среднем они работают на 1,5 ставки, это является сопоставимым показателем в сравнении с другими вузами Новосибирска.

По словам Сверчкова, обращения составили семь человек из двусторонней переговорной комиссии, что нельзя считать мнением всего коллектива (комиссия была создана в 2017 году и представляет интересы администрации, и интересы трудового коллектива - прим. ТАСС).

"По ряду вопросов переговорная комиссия не пришла к окончательным решениям, и они в данный момент находятся в стадии переговоров. В соответствии с требованиями законодательства, директор не в праве принимать решения по этим вопросам, базируясь только на мнении одной из переговорных сторон. Это и является спорным моментом между администрацией института и председателем профкома как представителем трудового коллектива, который вылился в настоящее время в публичное пространство", - пояснил свою позицию Сверчков.

Об институте

Сибирский институт управления (СИУ) РАНХиГС осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих. В структуре СИУ РАНХиГС - 5 факультетов, 16 кафедр, аспирантура. В институте обучается около 9 тыс. студентов, из них почти 3,2 тыс. - на очной форме обучения.