{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

Мутко: соцобъекты от крупных компаний в Иркутской области будут достроены за 1,5 года

Все компании назначили ответственных за строительство объектов лиц, которые уже побывали на месте

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Создание социальных объектов, которые будут строиться в пострадавших от паводка районах Иркутской области крупными компаниями, планируется завершить в течение полутора лет. Об этом сообщил журналистам в четверг по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

В начале сентября Мутко поручил властям Приангарья подготовить участки для соцобъектов крупных компаний. По его словам, "Сбербанк", "Роснефть", "Транснефть", "Газпром" намерены принять участие в строительстве объектов социальной инфраструктуры и жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области.

"Сроки у них такие же - я думаю, что школы должны быть к концу следующего года построены, ФАП - мы определили: в течение следующего года первоочередных шесть ФАП "Транснефть" сделает. Я думаю, что в течение года-полутора все объекты будут построены", - сказал он.

По словам Мутко, все компании назначили ответственных за строительство объектов лиц, которые уже побывали на месте. Он отметил, что земельные участки выделены. "Сейчас идут изыскательские работы и работы <…> по обеспечению инженерной инфраструктуры", - сказал он.

В ходе заседания в четверг вице-премьер сообщил, что "Роснефть" планирует построить в одном из пострадавших от паводка районов школу, компания "Транснефть" - 10 ФАП, "Газпром" - спортивный комплекс, "Сбербанк" - инфекционное отделение городской больницы в Тулуне, "Газпромнефть" - бассейн в Нижнеудинске.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
Первокурсников из пострадавших районов Иркутской области переведут на бюджет до 15 октября
Эта мера затронет 220 студентов, которые учатся на коммерческой основе
Читать полностью