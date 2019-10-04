В думе Тулуна разберут инцидент с депутатом, фигурирующим в видео о пьяной езде

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Дума города Тулун вынесет на рассмотрение комиссией по регламенту и депутатской этике инцидент с парламентарием от ЛДПР Сергеем Романенко, фигурирующим в видеоролике, где компания мужчин выпивает спиртное во время езды на автомобиле и проезжает на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель тулунской думы Алексей Колпаков.

Видеоролик с участием троих мужчин, которые едут в автомобиле по Тулуну, размещен на сайтах ряда местных СМИ. Мужчины говорят о том, что находятся в нетрезвом состоянии, демонстрируют бутылку со спиртным, а также сообщают, что один из них - будущий депутат. По информации СМИ, это Сергей Романенко - на тот момент кандидат, а сейчас - депутат тулунской думы. Мужчины проезжают мост через реку Ия и игнорируют красный сигнал светофора. Из их разговора следует, что видео снято перед второй волной летнего паводка.

"Когда они (мужчины - прим. ТАСС) ехали, он (Романенко - прим. ТАСС) еще не был депутатом, он даже не был зарегистрирован как кандидат в депутаты. Но в любом случае мы соберем комиссию по регламенту и депутатской этике и обязательно напомним всем депутатам, как нужно себя вести. Нормы морали и приличия обязательно напомним", - сказал Колпаков, подтвердив, что в ролике фигурирует депутат от ЛДПР Романенко.

Комментарием ГУ МВД России по Иркутской области ТАСС пока не располагает, в пресс-службе ведомства сообщили, что прокомментируют инцидент позже.

В Тулуне 8 сентября избрали новый состав городской думы, распределили 21 мандат. Больше всего человек в парламент провела "Единая Россия" - 11, от КПРФ и "Справедливой России" прошли по три представителя, двое - от ЛДПР, двое самовыдвиженец.