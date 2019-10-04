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Депутата горсовета Ачинска подозревают в организации незаконной рубки леса

По данным следствия, ущерб бюджету РФ от его действий составил 7,2 млн рублей

ТАСС, 4 октября. В Красноярском крае по подозрению в организации незаконной рубки леса с ущербом 7,2 млн рублей задержан депутат горсовета Ачинска, бывший руководитель Ачинского и Большеулуйского лесничества, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

"Задержан бывший руководитель Ачинского и Большеулуйского лесничества, депутат Ачинского районного совета депутатов Красноярского края. Он подозревается в организации преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере"). По предварительной версии следствия, подозреваемый в конце 2017 года - начале 2018 года организовал рубку лесных насаждений в Южно-Кытатском участковом лесничестве Большеулуйского района Красноярского края, в результате чего причинен ущерб бюджету Российской Федерации в размере 7,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают остальных членов преступной группы и другие эпизоды совершенных преступлений.

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