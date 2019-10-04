В Приангарье после паводка новое жилье приобрела каждая пятая семья из подавших заявления

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Иркутской области оплатили приобретение жилья по жилищным сертификатам 1041 пострадавшей во время паводка семье из 5626 подавших заявления. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"По состоянию на утро 4 октября оплата произведена по 1041 свидетельству на сумму 2,84 млрд рублей. Из них 967 свидетельств на 2,6 млрд рублей из средств федерального бюджета, 74 свидетельства на 238,5 млн рублей из средств областного бюджета", - говорится в сообщении.

Заявления на выдачу сертификатов подали 5626 семей. Для 5002 семей сертификаты оформлены.

Сейчас в пострадавших от паводка районах проходит повторное обследование домов, поэтому окончательного списка тех, кто должен получить новое жилье, и чье поврежденное жилье подлежит ремонту, еще нет. Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, в четверг поручил сформировать такой список до 20 октября. Из федерального бюджета на выплаты на восстановление и приобретение жилья пострадавшим от паводков в Иркутской области было выделено более 14 млрд рублей.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений снесут.