Совместные с КНР антитеррористические учения начнутся в Новосибирской области 11 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 40 представителей китайского спецназа "Ловчий сокол" и полиции совместно с российскими коллегами примут участие в антитеррористических учениях "Сотрудничество-2019", которые пройдут в Новосибирской области с 11 по 18 октября, сообщил начальник Главного управления сил специального назначения Росгвардии Игорь Семиляк.

"В этом году мы проводим учения антитеррористической направленности. Эти учения проводятся ежегодно, данный этап мы проведем на базе новосибирского отряда специального назначения "Ермак". С нашей стороны будут привлекаться более 40 военнослужащих, с китайской стороны такое же число представителей Народной вооруженной полиции Китая. Подразделения будут сводными", - сказал Семиляк журналистам на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, Россию посетят бойцы китайского спецназа "Ловчий сокол", который предназначен для борьбы с терроризмом на транспортной инфраструктуре, на открытом пространстве и лесистой местности. "В ходе учений мы отработаем совместные действия по пресечению деятельности преступных группировок на транспорте, в здании, на открытой местности, в лесистой местности, в том числе ночью. Активная фаза учений в лесу займет двое суток", - рассказал представитель Росгвардии.

Он добавил, что в каждом сводном подразделении будет переводчик из числа курсантов, изучающих китайский язык. "Как показывает опыт предыдущих учений, переводчики буквально к исходу первого дня нашим военнослужащим уже не требуются. Даже те разговорники, которые мы разрабатываем, убирают в карман и прекрасно к концу дня начинают понимать друг друга", - отметил он.