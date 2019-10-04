Двое детей в Новосибирске попали с ожогами в реанимацию

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних - ребенок 10 лет и подросток 17 лет - получили ожоги в пятницу в Новосибирске, обстоятельства инцидента сейчас устанавливают правоохранительные органы. Ребенок получил ожоги 20-25% тела, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Два человека - 10 лет и 17 лет - пострадали. У ребенка 20-25% ожогов: лицо, шея, руки, грудь. 17-летний пытался его тушить, тоже пострадал, но меньше. Оба отправлены в ожоговый центр", - сказала собеседница агентства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной больницы, пострадавшие находятся в ожоговом центре в реанимации.

Дети пострадали, обжигая провода для последующей их сдачи в пункт приема металла, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

"В ходе проведения проверки предварительно установлено, что четверо малолетних детей, находясь в гаражном кооперативе Дзержинского района, с использованием легковоспламеняющийся жидкости производили обжиг проводов для последующей сдачи в пункт приема металла. В результате неосторожного обращения с жидкостью двое детей обожглись", - сказал собеседник агентства.

В социальных сетях ранее появились сообщения о том, что неизвестный в Дзержинском районе облил бензином и поджег 10-летнего ребенка, позже появилась информация, что пострадавших двое.