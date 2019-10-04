Гостиницам Алтайского края компенсируют часть затрат на проведение классификации

БАРНАУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Объектам размещения туристов (отелям, базам отдыха и гостиницам) в Алтайском крае будут компенсировать часть затрат на классификацию, сообщил ТАСС в пресс-службе управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.

По данным ведомства, классификация проводится поэтапно в зависимости от количества гостиничных номеров. До 1 июля 2019 года процедуру прошли объекты, где более 50 номеров, до 1 января 2020 года ее должны пройти средства размещения, где есть более 15 номеров, а с 1 января 2021 года свидетельство о категории должны иметь все гостиницы.

"Документ, утверждающий порядок оказания господдержки субъектам туриндустрии в виде субсидирования части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения, подписал губернатор Виктор Томенко. В госпрограмме региона "Развитие туризма в Алтайском крае" с этого года предусмотрено субсидирование части затрат на классификацию коллективных средств размещения", - отметили в пресс-службе.

Субсидирование будет предоставляться однократно. Субсидия определяется на основе затрат на классификацию гостиниц в размере не более 80% расходов на одну организацию. Получение компенсации проходит на конкурсной основе - комиссия рассматривает заявки, принимает решение о субсидии, ее размере или отказывает.

Обязательная классификация гостиниц в крае осуществляется в соответствии с федеральным законом. На сегодня в регионе классификацию провели более 50 объектов.

Алтайский край - регион, где активно развивается туризм, турпоток каждый год растет на 3-5% - в 2018 году он составил более 2,1 млн человек. По дынным профильного управления, к этому туристическому сезону открылось 14 новых средств размещения различной категории. В туротрасли региона действует более 1 тыс. организаций сферы туризма, из них услуги размещения оказывают 725 предприятий, в санаторно-курортном комплекс края 41 учреждение.