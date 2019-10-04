Депутата из Тулуна оштрафовали после появления в интернете видео о пьяной езде

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Депутат думы города Тулуна Иркутской области Сергей Романенко привлечен к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности после появления в СМИ видеоролика, на котором компания мужчин выпивает спиртное в автомобиле и проезжает на запрещающий сигнал светофора. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В городе Тулуне полицейские выявили и привлекли к административной ответственности двух нарушителей правил дорожного движения. Информация, содержащаяся в видеоролике, позволила установить нарушителей ПДД. В настоящий момент за проезд на запрещающий сигнал светофора в отношении водителя составлен административный протокол. Также он вместе с пассажиром привлечен к административной ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов")", - говорится в сообщении.

Видеоролик с участием троих мужчин, которые едут в автомобиле по Тулуну, размещен на сайтах ряда местных СМИ. Мужчины говорят о том, что находятся в нетрезвом состоянии, демонстрируют бутылку со спиртным, а также сообщают, что один из них - будущий депутат. По информации СМИ, это Сергей Романенко, который в настоящий момент является депутатом тулунской думы. Мужчины проезжают мост через реку Ия, игнорируя запрещающий сигнал светофора. Из их разговора следует, что видео снято перед второй волной летнего паводка.

В пресс-службе главка МВД ТАСС подтвердили, что привлеченный к ответственности пассажир - это депутат тулунской городской думы Сергей Романенко. За непристегнутый ремень безопасности он должен будет заплатить штраф в размере 1 тыс. рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, дума Тулуна намерена вынести этот инцидент на рассмотрение комиссией по регламенту и депутатской этике.

Романенко был избран депутатом думы Тулуна 8 сентября 2019 года от ЛДПР.