В Омской области объем страхования посевов вырос за 2019 год в десять раз

ОМСК, 4 октября. /ТАСС/. Аграрии Омской области, где весна 2018 года оказалась самой холодной и дождливой за последние 49 лет, увеличили в 2019 году объемы страхования посевов в 10 раз, сообщил в пятницу журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"У нас страхование всегда было на низком уровне. Если в прошлом году мы застраховали 42 тыс. га, то в этом году мы застраховали более 422 тыс. га, то есть площади увеличились в 10 раз. Это лучшие темпы роста в России", - сказал он.

По словам министра, аграрии после аномально холодной и дождливой весны прошлого года стали понимать, что работают в зоне рискованного земледелия. "Помогли этому и СМИ, которые говорили о рисках - подтоплениях, засухе, вредителях. У нас такая зона, что 5 сентября может ударить мороз, и тогда все пропало", - отметил он.

Дрофа уточнил ТАСС, что в 2019 году сельхозпроизводителям на субсидирование страхования посевов было выделено около 80 млн рублей. "В этом году свои посевы застраховали 58 хозяйств на сумму 3,8 млрд рублей", - сказал он.

В настоящий момент в Омской области убрано 92% площадей и намолочено около 2,9 млн тонн зерна. "Более 70% пшеницы - продовольственная пшеница III-IV класса. Этот объем позволит обеспечить все потребности региона и выполнить все контрактные обязательства", - рассказал глава омского Минсельхоза. В целом регион планирует собрать урожай чуть меньше 3,2 млн тонн зерна.

Омская область входит в десятку крупнейших российских производителей зерна, молока и мяса. В 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 88,5 млрд рублей, из них продукции растениеводства произведено на сумму 46,2 млрд рублей, продукции животноводства - на 42,3 млрд рублей. Намолочено зерновых и зернобобовых культур 3,2 млн тонн, масличных культур - 265,7 тыс. тонн, собрано картофеля и овощей - 665,6 тыс. тонн.