Более 4 тыс. елей высадили участники всероссийской акции в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Участники всероссийской акции "Живи, лес!" посадили в Новосибирской области более 4 тысяч саженцев ели. Всего до конца года в регионе планируется посадить около 160 тыс. новых деревьев на площади более 40 га, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

"Сегодня на площади один гектар мы посадили более 4 тыс. саженцев ели. В акции принимали участие 87 человек, и особенно приятно, что среди них много волонтеров. Мы именно в этом году отмечаем очень активное участие людей в посадках леса, хотя акцию проводим с 2011 года. Люди интересуются, звонят, даже иногда обижаются, если не успевают приехать", - сказала представитель пресс-службы.

Она добавила, что среди волонтеров много и молодежи - студентов новосибирских вузов - и пожилых людей. Главная цель акции - привлечь внимание к тому, что леса необходимо оберегать и восполнять.

"В этом году только в рамках акции сажаем около 160 тыс. саженцев на площади более 40 га леса. Мы отдаем предпочтение хвойным деревьям - это кедры, сосны, ели и лиственницы", - отметила собеседница агентства.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2019 году экологическая акция "Живи, лес!" по нацпроекту "Экология" проходит во всех районах Новосибирской области до 31 октября. На территории области в ней примут участие более 10 тыс. жителей региона. Акцией запланированы посадки молодого леса и очистка лесов от мусора, проходят занятия со школьниками, публичные лекции и выставки, посвященные сохранению российских лесов, благоустраивают территории памятников и мемориалов, пришкольных участков, закладываются новые аллеи.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 годы. На его реализацию планируется направить более 4 трлн рублей. Среди ключевых показателей - ликвидация выявленных на 1 января 2018 года незаконных свалок в границах городов, а также ликвидация самых опасных объектов накопленного экологического вреда.