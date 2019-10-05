Вблизи "Усольехимпрома" выявили превышение вредных веществ в воде, воздухе и почве

ТАСС, 5 октября. Росприроднадзор зафиксировал вблизи обанкротившегося предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области превышение вредных веществ во всех компонентах окружающей среды - воде, воздухе и почве. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

В Росприроднадзоре 4 октября прошло совещание по ситуации с "Усольехимпромом", в котором приняла участие руководитель ведомства Светлана Радионова, представители ФГБУ "Центр лабораторных анализов и технических измерений", властей Иркутской области, науки и бизнес-сообщества. В Усолье-Сибирском ввели осенью 2018 года режим чрезвычайной ситуации из-за рисков аварии на промплощадке "Усольехимпрома".

"Росприроднадзор заканчивает проверки территории "Усольехимпрома". Частично проведен отбор компонентов окружающей среды. В частности, 31 проба воды, 67 проб воздуха, 45 проб отходов и 47 - почвы. Все пробы показали превышение предельно допустимых концентраций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что результаты исследований направят в правительство РФ, ФСБ, МЧС, Счетную палату, министерство природных ресурсов и экологии, Росреестр и другие органы власти.

"Мы не оставим эту площадку и не уйдем, ничего не сделав. Мы будем работать до тех пор, пока территория не станет безопасной", - привели в сообщении слова Радионовой.

Ранее в интервью "Известиям" Радионова назвала "Усольехимпром" территорией экологической катастрофы. Она считает, что можно получить "экологический Чернобыль", если не принять срочных мер. Росприроднадзор обратился в кабмин с предложением принять государственную программу по рекультивации промплощадки.

30 июля стало известно, что Иркутская область получит из федерального бюджета более 1,7 млрд рублей на утилизацию опасных химических отходов "Усольехимпрома".