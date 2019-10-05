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Вблизи "Усольехимпрома" выявили превышение вредных веществ в воде, воздухе и почве

Результаты исследований, проведенных Росприроднадзором, поступят в правительство РФ, ФСБ, МЧС, Счетную палату, министерство природных ресурсов и экологии, Росреестр и другие органы власти
Завод "Усольехимпром" Владимир Байкальский/ТАСС
Описание
Завод "Усольехимпром"
© Владимир Байкальский/ТАСС

ТАСС, 5 октября. Росприроднадзор зафиксировал вблизи обанкротившегося предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области превышение вредных веществ во всех компонентах окружающей среды - воде, воздухе и почве. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

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В Росприроднадзоре 4 октября прошло совещание по ситуации с "Усольехимпромом", в котором приняла участие руководитель ведомства Светлана Радионова, представители ФГБУ "Центр лабораторных анализов и технических измерений", властей Иркутской области, науки и бизнес-сообщества. В Усолье-Сибирском ввели осенью 2018 года режим чрезвычайной ситуации из-за рисков аварии на промплощадке "Усольехимпрома".

"Росприроднадзор заканчивает проверки территории "Усольехимпрома". Частично проведен отбор компонентов окружающей среды. В частности, 31 проба воды, 67 проб воздуха, 45 проб отходов и 47 - почвы. Все пробы показали превышение предельно допустимых концентраций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что результаты исследований направят в правительство РФ, ФСБ, МЧС, Счетную палату, министерство природных ресурсов и экологии, Росреестр и другие органы власти.

"Мы не оставим эту площадку и не уйдем, ничего не сделав. Мы будем работать до тех пор, пока территория не станет безопасной", - привели в сообщении слова Радионовой.

Ранее в интервью "Известиям" Радионова назвала "Усольехимпром" территорией экологической катастрофы. Она считает, что можно получить "экологический Чернобыль", если не принять срочных мер. Росприроднадзор обратился в кабмин с предложением принять государственную программу по рекультивации промплощадки.

30 июля стало известно, что Иркутская область получит из федерального бюджета более 1,7 млрд рублей на утилизацию опасных химических отходов "Усольехимпрома".

Теги
РоссияИркутская областьРадионова, Светлана Геннадьевна
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