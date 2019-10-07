Срок завершения строительства театра кукол в Барнауле перенесли на конец 2019 года

БАРНАУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Срок завершения строительства здания театра кукол "Сказка", которое возводят в Барнауле взамен снесенного аварийного, перенесли на конец 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Минстрое региона, который выступает заказчиком объекта.

Ранее власти региона сообщали журналистам, что "Сказка" будет готова к сентябрю 2019 года, объявленного Годом театра в России. Решение о строительстве принято около четырех лет назад. В 2014 году старый театр, построенный в 1968 году, признали аварийным и его снесли, труппа временно размещается в кинотеатре "Родина", где пока проводит спектакли.

"Когда здание начинали строить в 2018 году, было несколько недель морозов за минус 30, тогда строители не работали. Кроме того, прошлым летом было ограничено движение транспорта на ул. Пушкина, где ведется стройка (там шли дорожные работы), не было возможности подвозить стройматериалы. В связи с этими задержками здание планируется сдать к концу года", - сказал собеседник агентства.

Как пояснила ТАСС министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, вероятно, что здание может быть сдано и в первой половине 2020 года. Она подчеркнула, что между качеством и сроками выбирается качество, поскольку объект строится для детей и к нему предъявляются особые требования. Она также отметила, что во время стройки потребовались дополнительные технические решения, которые необходимо внести в проектно-сметную документацию.

"Нарастание [задержек] накапливалось постепенно. Мы даже планировали проводить фестиваль театров кукол (Первый всероссийский фестиваль театров кукол Сибири "Зазеркалье") на этой площадке. Фестиваль пойдет своим чередом, гостей мы сводим на экскурсию [на стройплощадку]. Мы находимся на сложной площадке, приходится встраивать объект в ограниченное пространство, решать огромное количество проблем, связанных с инженерными коммуникациями, и это накладывает сложности, некоторые из которых не были ясны на момент формирования проекта", - пояснила Безрукова.

Как ранее сообщали власти региона, общая стоимость объекта - 297,5 млн рублей из бюджета региона. Здание расположено в исторической части города рядом со зданием концертного зала "Сибирь" и проектировалось так, чтобы вписаться в архитектурный ансамбль. Площадь нового театра составит 3,5 тыс. квадратных метров. В нем будут малый универсальный зал на 100 мест, на втором этаже - фойе с входом в большой зрительный зал на 250 мест и интерактивной зоной для компьютерных презентаций.