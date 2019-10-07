Более 1,3 тыс. жителей томского села пять дней остаются без света

ТОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Электроснабжение домов 1,3 тыс. жителей села Катайга на севере Томской области отключено с 3 октября из-за поломки главного источника электроэнергии - дизельного генератора. Восстановить подачу электроэнергии планируется в течение нескольких дней, сообщил ТАСС глава Катайгинского сельского поселения Иван Носонов.

"У нас был основной генератор 2001 года выпуска, но он сломался и сейчас мы готовим документы на капитальный ремонт. Работали на резервном генераторе 1985 года выпуска, но 3 октября он тоже сломался - ... уже отработал все, что можно. На данный момент принимаются все меры, чтобы обеспечить людей электричеством. Школы, больницы и котельные мы уже подключили из резервных источников. Отопление у нас печное - все топят печи, и дома тепло, но есть проблема с холодильниками - они все размораживаются", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты обследуют резервный генератор, однако причину поломки установить еще не удалось. Администрация Верхнекетского района Томской области выделила для Катайги еще один резервный генератор. В понедельник его доставили в село, в течение двух дней электричество 1344 жителям населенного пункта будет возвращено.

Носонов уточнил, что администрация Катайги в ноябре на собрании думы Томской области представит смету для капитального ремонта основного генератора - на эти цели необходимо более 11 миллионов рублей. "Если на ремонт будет объявлен аукцион, то в январе-феврале мы его починим, если найдут способ провести работы без контрактов - то за две недели. Нового резервного генератора должно хватить до завершения капремонта", - отметил глава поселения.