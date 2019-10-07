В Туве почти 40 человек ищут пропавшего возле паромной переправы подростка

КРАСНОЯРСК, 7 октября. /ТАСС/. Подросток пропал в Тоджинском районе Тувы, в поисках задействованы почти 40 человек. Об этом говорится в понедельник в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

Сообщение о пропаже молодого человека поступило в дежурную часть отдела полиции 3 октября. "[17-летний подросток] сошел с паромной переправы через реку Бий-Хем вблизи села Тоора-Хем и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. В МВД уточнили, что поиски подростка ведут 38 человек - сотрудники полиции и представители других правоохранительных органов, а также местные жители.

Тоджинский район расположен на востоке Тувы, значительную его часть занимает тайга.