В окрестностях Кемерова обнаружили артефакты времен бронзового века

КЕМЕРОВО, 7 октября. /ТАСС/. Археологи во время раскопок в окрестностях города Кемерова в районе притоков русла реки Люскус обнаружили более 250 находок, которые свидетельствуют о проживании в данном районе древних ирменских племен в позднюю бронзовую эпоху XIV-X вв. до н.э. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель раскопок Иван Плац.

"В этом году обнаружено более 250 находок: фрагменты керамической посуды, предметы и орудия из камня, кости животных и самая интересная находка - бронзовый наконечник стрелы. Те жители, кто оставили это поселение Люскус, жили примерно в XIV-X вв. до н.э., это поздний бронзовый век. Основной результат, который мы достигли в этом году, это [подтверждение того], что на территории Кемерова люди жили не только последние сто или триста лет, но и гораздо раньше. Получается, три тысячи лет назад уже были поселения людей", - отметил собеседник агентства.

Согласно архивным данным, первые упоминания о населенном пункте на территории современного Кемерова датируются 1721 годом. Сам город образован и ведет свою историю с 1918 года.

Находки археологов свидетельствуют о существовании на территории Кемерова племен ирменской культуры, которая была широко распространена во времена позднего бронзового века на территории Западной Сибири. "Занимались они (ирмены - прим. ТАСС) в основном скотоводством и бронзолитейным производством, вспомогательную роль у них играла охота и собирательство", - добавил археолог.

По его словам, памятник, на территории которого велись археологические раскопки в текущем году, раскапывался в 1970-х годах. Однако более 40 лет раскопки в данном районе не велись и были возобновлены только в настоящее время при поддержке местных властей. Их приурочили к столетнему юбилею Кемерова, который отмечался в 2018 году, и предстоящему в 2021 году 300-летию с начала промышленного освоения Кузбасса.