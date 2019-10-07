Рекордно высокие температуры зафиксированы в регионах Западной Сибири

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Рекордные для октября температуры зафиксированы в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, а также в Республике Алтай. Температурные показатели местами превышают показатели климатической нормы на 10 градусов, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренад Ягудин.

"Последний раз такой теплый октябрь был в 1997 году, а до этого - в 1990 году. Сейчас в Новосибирской области температура местами на 2,7-10 градусов выше климатической нормы. Вчера были зафиксированы рекордные отметки по региону - так в селе Усть-Тарка и в городе Искитим температура была выше 23 градусов. Это значение на градус выше прежних рекордов, которые отмечались в это время в предшествующий период наблюдений. Метеостанция в Республике Алтай вчера показала на территории региона значение 25,8 градуса - это на четыре градуса больше прежнего рекорда", - сказал Ягудин.

По его словам, рекордные температуры были зафиксированы и в других регионах Западной Сибири. На 0,5-1 градус был преодолен температурный рекорд в Кемеровской и Томской областях.

"Это происходит, потому что уже длительное время в Сибири находится область высокого атмосферного давления, в условиях ясного неба и большого притока солнечных лучей в дневные часы воздух прогревается очень хорошо. Арктического вторжения мы пока не наблюдаем, воздушные массы поступают со стороны Среднего и Южного Урала. Эти факторы позволяют удерживать тепло длительное время, и высокая температура будет держаться еще три-четыре дня", - сказал Ягудин.