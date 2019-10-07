Экс-мэра Горно-Алтайска приговорили к условному сроку за мошенничество на 107 млн рублей

ТАСС, 7 октября. Бывший мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин приговорен к 4 годам лишения свободы условно за мошенничество на 107 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Горно-Алтайского городского суда.

"Суд, прошедший сегодня, назначил Облогину 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, суд лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные должности в государственных организациях и организациях местного самоуправления.

Суд признал бывшего чиновника виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления (ч. 2. ст. 286 УК РФ), превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3. ст. 286 УК РФ).

Как пояснили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, следствие и суд установили, что Облогин, используя свое служебное положение, похитил принадлежащий муниципальному образованию автомобиль стоимостью более 1,5 млн рублей. Кроме того, он организовал незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджетов в сумме более 17 млн рублей, а также предоставил обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Центральная" муниципальные гарантии, причинив ущерб муниципальному образованию "город Горно-Алтайск" в размере более 107 млн рублей.

Облогин был временно отстранен от должности постановлением Горно-Алтайского городского суда 14 июня 2016 года. В этом году Облогин, находясь под следствием, выдвинул свою кандидатуру как самовыдвиженец на выборах в Госсобрание региона, которые прошли 8 сентября. Позднее он отказался от участия в выборах - в начале сентября Олег Хорохордин, исполняющий на тот момент обязанности главы республики, пригласил войти в свою команду Облогина и стать советником по крупным и инвестиционным проектам. Облогин предложение принял. Пока получить комментарий в правительстве региона о дальнейших действиях властей и продолжении взаимодействия с Облогиным ТАСС не удалось.