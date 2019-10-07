Местные власти объяснили ситуацию с увольнение тренера по самбо на Алтае

ТАСС, 7 октября. Тренера по самбо, мастера спорта Амаду Аратина уволили из школы села Талда Усть-Коксинского района в Республике Алтай из-за перераспределения ставок, а не потому, что он самостоятельно и за свой счет возил детей на соревнования. Об этом ТАСС сообщила в понедельник начальник районного управления образования Ольга Попова.

Ранее Аратин опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором рассказал, что год назад приехал в деревню и устроился тренером в детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ), чтобы "поднимать спорт". По его словам, весной он за собственный счет возил воспитанников на республиканские соревнования по самбо. Ряд СМИ связал с этим его увольнение.

"У нас катастрофически не хватает ставок - к примеру, чтобы выполнить указ президента по развитию дополнительного образования, нам нужно за три года добавить 20 ставок (пока их только шесть на 25 школ в районе - прим. ТАСС). В райцентре селе Усть-Кокса у нас есть запрос на греко-римскую борьбу - больше 40 желающих детей. При этом в Талде, где на 0,3 ставки работал Аратин, к нему ходили пять ребятишек. <…> Мы с директором детско-юношеской спортивной школы посоветовались и решили, что тренер в Усть-Коксе нам важнее, а дополнительную ставку для него взять неоткуда", - объяснила Попова.

Кроме того, по ее словам, у Аратина были частые случаи недопонимания с директором школы, нарушения дисциплины - к примеру, он возил детей на своей машине, не предупреждая об этом руководство. "Права Амаду мы не нарушили, он - внештатник, у него было шесть часов занятий в неделю. Заявления о том, что его уволили из-за перевозки детей, - это неправда", - добавила начальник управления.

Она отметила, что перераспределение ставок в спортивной школе - это ежегодная практика. Воспользовавшись освободившимися 0,3 ставки, руководство района и ДЮСШ рассчитывают набрать дополнительную группу детей на занятия греко-римской борьбой в райцентре.

Село Талда находится в 50 км к северо-западу от Усть-Коксы, в 175 км от Горно-Алтайска. В селе живут 700 человек.

Позиция главы региона

В понедельник глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил на своей странице в Instagram, что решил лично разобраться в ситуации с увольнением тренера. Он пояснил, что к нему обратились жители села Талда. Хорохордин подчеркнул, что к этому вопросу следовало подойти более внимательно: побеседовать с тренером, вместе решить вопрос с предоставлением специализированного транспорта, контролировать выезды на соревнования.

"Тем более что деньги в бюджете на эти цели есть, а самбо пользуется у нас большой популярностью и имеет серьезные перспективы развития", - отметил Хорохордин.

Глава региона поручил Министерству образования республики, администрации района внимательно вникнуть в вопрос, выслушать все стороны, принять объективное решение, и, если нужно, выделить дополнительные средства. Хорохордин отметил, что сам с детства занимается спортом и понимает важность тренировок. Глава региона сообщил, что тренер продолжает трудиться по своему основному месту работы - учителем физкультуры в школе села Сугаш, однако договор за тренерскую работу в Талде ему действительно не продлили еще в мае этого года.

При этом, отметил Хорохордин, безопасность детей - тема первостепенной важности. <...> "Когда речь идет о том, что кто-то возит детей на своей машине за свой счет, нужно проверять, как человек это делает. Была ли обеспечена должная безопасность при транспортировке, были ли уведомлены все родители, были ли соблюдены права детей. <...> Если человек действительно способен тренировать детей и искренне болеет за это, нужно обеспечить ему условия для работы", - резюмировал глава Республики Алтай.