Жители моногорода в Кузбассе не могут получить бесплатные лекарства для астматиков

КЕМЕРОВО, 7 октября. /ТАСС/. Жители шахтерского моногорода Полысаево в Кузбассе в течение двух месяцев не могут получить бесплатные медикаменты для лечения бронхиальной астмы. Проверка Общероссийского народного фронта (ОНФ) подтвердила, что медикаменты отсутствуют в единственной в городе аптеке, которая выдает данные препараты, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального штаба.

"Несколько пациентов, страдающих бронхиальной астмой, обратилась в региональный штаб ОНФ [с жалобой на то], что в течение двух месяцев они не могут получить льготные лекарства. <…> В поликлинике Полысаева расположен единственный в городе аптечный пункт, который выдает льготные лекарства, мы пришли [с проверкой], медикаментов [для лечения бронхиальной астмы] в наличии действительно не оказалось", - сказали в пресс-службе.

Пациенты рассказали активистам ОНФ о том, что вынуждены покупать медикаменты за собственный счет, так как использовать их им необходимо регулярно. Принимавший участие в выездной проверке депутат Госдумы РФ Антон Горелкин намерен обратиться по данному факту в прокуратуру.

"Люди со своих пенсий платят по несколько тысяч за хорошие лекарства, которые должны получать бесплатно. <…> Я обращусь, как депутат, в прокуратуру, потому что считаю вопиющим, когда людям не дают положенных лекарств, ведь деньги на них выделены", - написал Горелкин в понедельник на своей официальной странице в Facebook.

Официальным комментарием властей по вопросу нехватки в Полысаеве бесплатных жизненно важных медикаментов ТАСС в настоящий момент не располагает.

Моногород Полысаево расположен на расстоянии около 100 км от Кемерова, в нем поживает около 26 тыс. человек. Ключевой отраслью муниципальной экономики является угледобыча, на угольных предприятиях занята большая часть трудоспособного населения города.