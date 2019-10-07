Врача в Кузбассе осудили на 8,5 года за выдачу подложных документов об инвалидности

КЕМЕРОВО, 7 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд в Прокопьевске приговорил к 8,5 года колонии главного врача городского филиала федерального бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области за незаконное установление инвалидности и выдачу подложных документов. Об этом в понедельник сообщили журналистам в прокуратуре Кузбасса.

"Судом установлено, что подсудимая с июля 2016 по февраль 2018 года получала взятки за незаконное установление и продление инвалидности и выдачу подложных документов освидетельствования граждан. На основании данных документов начислялись и выплачивались государственные пенсии по инвалидности. За совокупность преступлений ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 4 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Суд признал женщину виновной в совершении 71 преступления. Некоторые их них были совершены по предварительному сговору с врачом медико-социальной экспертизы. На судебном заседании 39-летняя подсудимая полностью признала вину в получении взяток и совершении многочисленных служебных подлогов.

Как пояснили в прокуратуре, по решению суда осужденная получила отсрочку отбывания наказания до 2028 года, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.