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Паводок в Иркутской области

Около 7% пострадавших от паводков в Приангарье получили жилье за пределами региона

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что в целом жилье за счет сертификатов приобрели около 1,1 тысячи пострадавших от паводков семей в регионе

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Около 7% пострадавших от паводков в Иркутской области получили жилье по сертификатам за пределами региона, сообщил в понедельник журналистам вице-премьер Виталий Мутко после заседания президиума фракции "Единая Россия".

"Процентов семь пострадавших за пределами Иркутской области приобрели жилье", - сказал он.

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Мутко уточнил, что в целом жилье за счет сертификатов приобрели около 1,1 тысячи пострадавших от паводков семей в регионе.

Вице-премьер также отметил, что участки под новые дома определены, в населенных пунктах, понесших ущерб, началось активное строительство. "Рассчитываем, что к ноябрю следующего года оставшееся жилье - в районе 3 тыс. жилых помещений - во всех населенных пунктах будет возведено", - сказал он.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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