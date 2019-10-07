Около 7% пострадавших от паводков в Приангарье получили жилье за пределами региона

"Процентов семь пострадавших за пределами Иркутской области приобрели жилье", - сказал он.

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Около 7% пострадавших от паводков в Иркутской области получили жилье по сертификатам за пределами региона, сообщил в понедельник журналистам вице-премьер Виталий Мутко после заседания президиума фракции "Единая Россия".

Мутко уточнил, что в целом жилье за счет сертификатов приобрели около 1,1 тысячи пострадавших от паводков семей в регионе.

Вице-премьер также отметил, что участки под новые дома определены, в населенных пунктах, понесших ущерб, началось активное строительство. "Рассчитываем, что к ноябрю следующего года оставшееся жилье - в районе 3 тыс. жилых помещений - во всех населенных пунктах будет возведено", - сказал он.

Летом из-за сильных дождей в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В восьми районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.