В Иркутской области 13 человек отравились в кафе

ИРКУТСК, 8 октября. /ТАСС/. Массовое заболевание острой кишечной инфекцией произошло в городе Братске Иркутской области, за медицинской помощью обратились 13 посетителей кафе, шесть из них госпитализированы, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Летом это кафе уже временно закрывали в связи с массовым отравлением посетителей шаурмой.

"Тринадцать человек обратились за медицинской помощью [в связи с острой кишечной инфекцией], шесть госпитализированы, в том числе два ребенка. Семеро находятся на амбулаторном лечении, в том числе один ребенок", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по Иркутской области, все пострадавшие были посетителями кафе-закусочной, расположенной в центре города на улице Кирова. Сейчас работа заведения временно приостановлена, на продукцию наложен арест.

Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование. В ходе проверки кафе выявлены нарушения, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отсутствие технологической документации и программы производственного контроля, а также наличие продуктов с истекшим сроком годности. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора ТАСС подтвердили, что речь идет о кафе, шаурмой из которого в июне отравились 13 человек. Восемь из них тогда были госпитализированы. Работу заведения временно приостанавливали, после чего оно было открыто вновь.