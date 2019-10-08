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Количество погибших в результате ДТП в Омске увеличилось до двух

Умер один из двух госпитализированных пострадавших, еще один находится в тяжелом состоянии

ОМСК, 8 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате наезда автомобиля Lada Granta на бетонный забор в Омске увеличилось до двух, еще один человек находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

В ночь на вторник семеро человек, ехавших в Lada Granta, пострадали в результате наезда малолитражки на бетонный забор. Водитель автомобиля погиб, шесть пассажиров были доставлены в медицинское учреждение.

"В БСМП-1 (Больница скорой медицинской помощи № 1 - прим. ТАСС) поступило шестеро пострадавших. Двое мужчин были госпитализированы в хирургическое отделение, один из них скончался из-за травм, несовместимых с жизнью. Четверым людям назначено амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

Второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма, а также травмы груди и живота.

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