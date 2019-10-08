Призывники из зоны паводка в Иркутской области пока не обращались за отсрочкой от службы

Отсрочку от службы в армии жители подтопленных территорий призывного возраста могут получить в связи с произошедшим летом наводнением и введением режима чрезвычайной ситуации, который продолжает действовать.

ИРКУТСК, 8 октября. /ТАСС/. Призывники из Иркутской области, проживающие в пострадавших от паводка районах, не обращались с заявлениями об отсрочке от службы в армии ни в весенний призыв, ни в первую неделю осеннего. Об этом во вторник сообщил журналистам военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев.

"На сегодня ни один [с заявлением об отсрочке] пока не обратился. И в весенний призыв, на конец которого эта беда пришлась, 30 июня из Тулуна была отправка 32 призывников. Мы думали, что в связи с критической ситуацией многие напишут заявления о переносе призыва. Ни один не написал, все 32 человека были отправлены в войска <...>", - сказал Карамышев.

Он уточнил, что ситуацию каждого молодого человека, в случае обращения с заявлением об отсрочке, будут рассматривать индивидуально. "Это не значит, что никто из Тулуна в армию не пойдет. С теми семьями, которых коснулось наводнение, будет проводиться работа, каждый случай будет в индивидуальном порядке рассматриваться. Но ребята тоже понимают, что если сейчас они осенью не пойдут в армию, придется идти с другим призывом <...>, поэтому предпочитают отправляться на службу сейчас", - отметил Карамышев.

Осенний призыв на военную службу начался 1 октября. За три месяца в Иркутской области вызовут на заседания призывных комиссий более 13 тыс. человек. Норма призыва для региона установлена на уровне 2 тыс. 472 человек.