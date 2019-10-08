Полеты из Горно-Алтайска в Москву впервые зимой будут выполнять пять раз в неделю

ТАСС, 8 октября. Авиакомпания "Победа" продлила полеты Москва - Горно-Алтайск на зимний период - она будет проводить по два рейса в неделю, а "Сибирь" (S7) будет проводить три рейса. Впервые в авиаистории региона такие рейсы будут выполняться зимой пять раз в неделю, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на главу республики Олега Хорохордина.

Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня работники аэропорта Горно-Алтайска рассказали о росте пассажиропотока, повышении интереса к республике у туристов и появлении новых межрегиональных авиарейсов. Они отметили, что цены на билеты при этом остаются высокими. Президент призвал уделять внимание развитию региональной авиации. Республика Алтай - туристический регион, турпоток по итогам 2018 года составил более 2 млн человек.

"Руководством авиакомпании ["Победа"] принято решение сохранить два рейса в неделю на зимний период. "Победа" будет летать из Горно-Алтайска в Москву по средам и субботам. Помимо этого, три рейса в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям - планирует выполнять авиакомпания S7. Таким образом, впервые в зимний период рейсы из Республики Алтай в Москву будут выполняться пять раз в неделю", - цитирует пресс-служба Хорохордина.

Ранее рейсы Москва - Горно-Алтайск предполагалось совершать лишь до 28 сентября этого года. По словам гендиректора аэропорта Горно-Алтайска Сергея Круглова, сейчас билеты по направлению Горно-Алтайск - Москва в расписании авиакомпании "Победа" заявлены на продажу до марта 2020 года. При этом летом 2020 года ожидается ежедневный рейс лоукостера в Москву.

Кроме того, в регионе продолжается работа по расширению географии полетов и запуску рейсов на другие направления. С 25 апреля 2020 года будет запущен рейс на Омск, по этому маршруту будут летать самолеты авиакомпании "ЮВТ Аэро" на самолете CRJ-200 (Bombardier) вместимостью 50 мест. Ведется работа по запуску рейсов в Санкт-Петербург, Новокузнецк и Иркутск, а также на внутриреспубликанские направления - райцентры Кош-Агач и Усть-Кокса.

В регионе планомерно развивают сферу авиаперевозок: ранее власти региона сообщали о том, что первый технический авиарейс по маршруту Горно-Алтайск - райцентр Кош-Агач был совершен 26 июня 2019 года. Его провела авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила"). Рейс был необходим для проверки состояния аэродрома для регулярных и чартерных рейсов. Маршрут представляет интерес с туристической точки зрения и важен для района - расстояние от Горно-Алтайска до Кош-Агача - более 450 км.