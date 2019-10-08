Уволенного на Алтае тренера по самбо восстановят в должности по поручению главы республики

ТАСС, 8 октября. Администрация Усть-Коксинского района Республики Алтай восстановит в должности тренера по самбо, мастера спорта Амаду Аратина, уволенного из школы села Талда из-за перераспределения ставок. Такое поручение дал глава региона Олег Хорохордин, сообщил во вторник журналистам глава района Олег Кулигин.

Аратин опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором рассказал, что год назад приехал в деревню и устроился тренером в детско-юношескую спортивную школу (ДЮСШ), чтобы "поднимать спорт". По его словам, весной он за собственный счет возил воспитанников на республиканские соревнования по самбо. Ряд СМИ связал с этим его увольнение. 7 октября Хорохордин поручил министерству образования республики, администрации района внимательно вникнуть в вопрос, выслушать все стороны, принять объективное решение.

"Глава региона дал указание рассмотреть этот вопрос и вернуть ставку тренера по самбо в Талду. <…> Он [тренер] сегодня будет у меня, мы проговорим, чтобы все-таки он обратил внимание на безопасность детей. <…> Ему 26 лет, он управляет транспортом непродолжительное время - нельзя детей подвергать опасности. От Талды до Горно-Алтайска - 300 км, нужно преодолеть три перевала, каждый сезон эти перевалы по-своему опасны", - сказал Кулигин.

Ранее начальник районного управления образования Ольга Попова сообщила ТАСС, что Аратина уволили из-за перераспределения ставок, а не потому что он самостоятельно и за свой счет возил детей на соревнования. Она пояснила, что ставок по спортивной составляющей в районе не хватает, и чтобы выполнить указ президента по развитию дополнительного образования, в районе нужно за три года добавить 20 ставок - пока их только шесть на 25 школ в районе. В райцентре есть запрос на греко-римскую борьбу - более 40 желающих детей, в Талде, где на 0,3 ставки работал Аратин, к нему ходили пять детей, и ставку решили отдать в райцентр.

Село Талда находится в 50 км к северо-западу от Усть-Коксы, в 175 км от Горно-Алтайска. В селе живут 700 человек.