Из аварийного жилья в зоне БАМа в Иркутской области в 2020 году переселят 90 семей

ИРКУТСК, 8 октября. /ТАСС/. Власти Иркутской области планируют в 2020 году переселить 90 семей из ветхого и аварийного жилья, построенного во второй половине XX века во время прокладки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Это почти 10% от тех, кто должен остаться в очереди на 1 января 2020 года, сообщил во вторник ТАСС заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Иван Хомутинников.

В конце сентября был опубликован проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В документе указано, что федеральное финансирование предусмотрено в том числе на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа, которое представляет собой строительные бараки и вагончики, установленные во времена прокладки магистрали.

"В муниципальных образованиях Иркутской области, расположенных в зоне БАМа, по состоянию на 1 января 2019 года, объем жилищного фонда, непригодного для проживания, составил 48 тыс. 402,5 кв. м. Это 123 многоквартирных дома и 114 индивидуальных, в них проживают 1 тыс. 93 семьи. В 2019 году планируется переселить 143 семьи, в 2020 - 90 семей", - сказал Хомутинников.

С учетом выполнения плана по расселению в 2019 году на 1 января 2020 года в зоне БАМа в аварийном жилье останутся жить 950 семей. Жилье времен строительства магистрали находится на севере региона - это Усть-Кутское и Бодайбинское муниципальные образования, Кунерминское и Магистральнинское городские поселения Казачинско-Ленского района.

В 2020 году на переселение людей из зоны БАМа предполагается направить 220,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 127,8 млн рублей, из областного - 86,2 млн рублей, из муниципальных бюджетов - 6,9 млн рублей. Расселить планируется 4,8 тыс. кв. м непригодного жилья.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.