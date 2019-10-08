Алтай и Всероссийский НИИ МЧС будут вместе работать над безопасностью туризма

ТАСС, 8 октября. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин и начальник Всероссийского научно-исследовательского института МЧС России Сергей Диденко во вторник подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает совместную работу по защите Горного Алтая от ЧС и обеспечение безопасности туризма, сообщается во вторник на официальном сайте правительства региона.

Республика Алтай - приграничный горный регион с населением около 218 тыс. человек. В регионе часто происходят землетрясения - сильнейшее Чуйское землетрясение с магнитудой 7,3 произошло в 2003 году повредило около 2 тыс. домов, соцобъекты. Также в регионе фактически ежегодно происходят паводки - самый сильный за последние 50 лет произошел в 2014 году, он нанес миллиардные убытки. Также, Горный Алтай - туристический регион, где периодически происходят сложные ситуации в горах с туристами, обвалы, сход лавин.

"Документ направлен на повышение эффективности реализации госполитики в области защиты населения и Республики Алтай от ЧС. Стороны планируют организацию научного, методического и технологического обеспечения деятельности правительства Республики Алтай в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории региона от ЧС, а также в сфере обеспечения безопасности туристской деятельности",- говорится в сообщении.

В рамках документа запланировано научное, методическое и нормативное сопровождение, внедрение передовых методик и технологий по безопасности туристской деятельности, а также обеспечение создания и поддержки в постоянной готовности систем оповещения и информирования населения о ЧС.

Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на Диденко, на территории Республики Алтай НИИ планирует использовать опыт не только региона и ближайших субъектов, но и других регионов страны со схожими климатическими условиями, где решают аналогичные вопросы по защите территории. Планируется использовать и международный опыт. Глава региона отметил, что в республике в первую очередь должны заниматься прогнозированием и профилактикой, чему и помогут современные достижения науки.