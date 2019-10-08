У первого вице-мэра Красноярска прошел обыск

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ провели обыск в кабинете первого вице-мэра Красноярска Владислава Логинова. Обыск проводился в рамках уголовного дела в отношении заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений мэрии Ирины Тюриной, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. В мэрии факт обыска подтвердили.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Тюриной за получение взятки. Чиновница была помещена под арест сроком на два месяца.

"Обыски проводились в рамках оперативной разработки по делу Тюриной", - сообщил собеседник агентства. Источник добавил, что Логинов в настоящий момент не проходит в качестве подозреваемого в рамках этого уголовного дела. По словам собеседника, обыски проводились сотрудниками ФСБ.

В мэрии ТАСС сообщили, что к Логинову "приходили сотрудники [правоохранительных органов], осмотрели кабинет и ушли". "Он [сейчас] сидит на рабочем месте", - сообщили ТАСС в горадминистрации.

По версии следствия, Тюрина получила через посредников 200 тыс. рублей "за совершение в пользу индивидуального предпринимателя незаконных действий, выразившихся в обеспечении победы последнего в аукционе на право заключения с администрацией города" аренды помещения. Еще 250 тыс. рублей разделили между собой посредники.