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Меняйло: решение о переносе производства Су-34 из Новосибирска пока прорабатывается

По словам полпреда президента в СФО, перенос выпуска бомбардировщика в Комсомольск-на-Амуре можно объяснить тем, что объем гособоронзаказа с течением времени будет падать
Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова Евгений Курсков/ТАСС
Описание
Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова
© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Вопрос переноса производства истребителей-бомбардировщиков Су-34 с Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина сейчас прорабатывается, сообщил журналистам во вторник полпредставитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Вопрос такой ставится, решения пока нет окончательного, но мы свои предложения подали. Мы не должны впадать в крайности, мы обязаны считать государственную копейку", - сказал Меняйло, отвечая на вопрос о возможности переноса производства.

По его словам, перенос производства можно объяснить тем, что объем гособоронзаказа на конечную продукцию, в том числе на бомбардировщик Су-34, будет падать с течением времени. Следовательно, экономически более целесообразно было бы перенести производство Су-34 в Комсомольск-на-Амуре, где производится Су-35. Кроме того, в дальневосточном городе авиационный завод является единственным градообразующим предприятием, отметил полпред.

Также Меняйло сообщил, что новосибирский завод предложил рассмотреть возможность выпуска не только комплектующих, но и другой авиационной техники. Одно из таких предложений сейчас находится на рассмотрении.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ сообщили, что новый контракт на производство фронтовых бомбардировщика Су-34 будет предполагать перенос сборки этих самолетов из Новосибирска на завод в Комсомольске-на-Амуре. По данным издания, подписание нового контракта на Су-34 может состояться в конце 2019 - начале 2020 года. В мае 2019 года, местные СМИ писали, что новосибирский завод лишается производства истребителей Су-34, на предприятии сокращают сотрудников, однако тогда Объединенная авиастроительная корпорация опровергла эту информацию.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичХабаровский крайНовосибирская область
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